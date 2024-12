Mal di trasferta per Emma Villas a Fano. I senesi rimangono a bocca asciutta

FANO

3

SIENA

3

FANO: Coscione 3, Rizzi, Merlo 16, Raffa 14, Mandoloni 1, Klobucar, Magnanelli, Sorcinelli, Coccia, Acuti 7, Marks 17, Compagnoni, Tongonoh, Mengozzi. All. Mastrangelo

SIENA: Trillini, Nevot, Bonami, Melato, Coser, Alan, Alpini, Nelli, Rossi, Pellegrini, Randazzo, Cattaneo. All. Graziosi

Arbitri: Sessolo, Giglio

Parziali: 30-28, 26-24, 25-23

FANO – La solita Emma Villas (foto Paolo Magnanelli) da trasferta. A Fano arriva la quinta sconfitta consecutiva lontano dal PalaSclavo, senza portare a casa neppure un punto. C’è qualcosa che non quadra, il ritornello è sempre il solito; nel momento più caldo sono sempre gli avversari che hanno il guizzo giusto. E così se ne vanno altri due set ai vantaggi (il primo e il secondo) e anche il terzo si conclude con lo scarto minimo. La situazione in classifica peggiora gravemente, perché adesso anche Fano è davanti ai biancoblù. Che sono sempre stati lì, vicini agli avversari, ma mai decisamente sopra. Così nel primo set, quando nella fase centrale Fano accumula tre lunghezze di vantaggio (18-15). Gran muro di Trillini sull’ex Acuti (18-17), poi l’errore di Marks permette a Siena di pareggiare a 19. Rossi mura Mengozzi, Emma Villas avanti (20-21). Gran difesa di Rizzi e punto di Roberti (23-22). Siena annulla cinque setpoint, mentre sul sesto recrimina a lungo per un tocco del muro non ravvisato dagli arbitri né dal videocheck. Grande equilibrio anche nel secondo set. Fano torna avanti con il muro di Merlo (17-16), poi incredibile salvataggio di Marks alla Mats Hummels che permette allo stesso Merlo il +2 (18-16). Nelli approfitta di un errore per tornare a -1 (19-18). Roberti a segno: 21-18. Graziosi inserisce Alpini, ma lo schiacciatore si fa murare da Coscione (23-20). Siena annulla tre setpoint consecutivi, sul quarto però Mengozzi mura Nelli e regala il 2-0 alla sua squadra. Muro di Acuti su Randazzo: 3-1. Primo tempo di Trillini per il +1 biancoblù (8-9), Roberti ribalta la situazione (10-9), quindi Marks a segno per l’11-9. Graziosi prova la carta Alan al posto di Randazzo: il brasiliano mette palla a terra per il nuovo vantaggio Emma Villas (12-13). Muro di Coscione su Cattaneo (15-14). Mastrangelo inserisce Mandaloni che segna un ace: 18-16. Ace di Trillini: 19-19. Marks sfrutta una palla per il +2 (22-20). Fallo di posizione Emma Villas, Fano vola a +3 (23-20). Siena annulla due matchpoint, il secondo con ace di Melato, poi Merlo chiude i conti.