Manconi sogna la A1. "Questa Omag può farcela. Ma servirà l’aiuto di tutti»

di Luca PizzagalliSan Giovanni sogna e lo fa davvero in grande. In una stagione di pallavolo femminile in serie A2 già ricca di soddisfazioni per la Omag Mt, infatti, ora la società del presidente Stefano Manconi non è per nulla sazia. Tant’è che è lo stesso numero uno della società il primo a non nascondere sotto il tappeto le ambizioni di conquista. Di conquista della A1. "Noi giochiamo per vincere", scandisce in modo poco sibillino Manconi. E la classifica dice che San Giovanni è infatti prima nel Girone A, addirittura con 4 punti di vantaggio sulla seconda Messina, e con tante giustificate ambizioni per la prossima Pool Promozione. Ma soprattutto, la Omag Mt è prima con un ruolino di marcia impressionante che dice come la squadra di coach Bellano quest’anno non tema davvero nessuno. San Giovanni ha vinto contro tutte le migliori della classe, non perde in casa da marzo scorso ed è pure volata recentemente in finale di Coppa Italia A2 (finale il prossimo 9 febbraio a Bologna). Insomma, il presidente Stefano Manconi ha davvero di che gioire: "Noi giochiamo per vincere, ed è chiaro che il sogno A1 ce l’abbiamo in testa, ma affrontiamo una partita alla volta, comunque vogliamo restare lassù".

Ma nel futuro un’eventuale serie A1 potrebbe aprire anche nuovi scenari economici ed ecco che il presidente lancia un chiaro messaggio a tutto il territorio e tessuto economico di Rimini Sud: "Noi crediamo che per fare un campionato del genere, qualora ve ne fosse la possibilità, servirà il sostegno di tutte le componenti, pubbliche e private. Credo che si dovrà ragionare di un budget superiore almeno al milione di euro e dunque diventerebbe proibitivo un torneo del genere per la nostra società, che viene da 9 stagioni di serie A2 consecutive e con sponsor che ringraziamo e che ci hanno sempre sostenuto, ma con un budget molto più ridotto di questo. Siamo aperti a nuovi ragionamenti, al momento mi fermo qui, la stagione è in pieno corso". Il prossimo ciclo di ferro dirà qualcosa di più sulle ambizioni di squadra e società visto che domenica al PalaMarignano arriverà una big del campionato, ossia Millenium Brescia, e quindi la domenica successiva San Giovanni dovrà recarsi a Messina, contro la seconda classificata, e quindi poi il 9 febbraio ci sarà la finalissima di Coppa Italia A2 contro Trento a Bologna. Tre settimane per capire davvero il futuro di questa stagione, che però fa sognare e vede un pubblico in casa da sempre caldissimo e numerosissimo.