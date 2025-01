Marcello Andreoli, è un trionfo annunciato

Era una vittoria annunciata già alla proclamazione del Top Volley della stagione 2023/24, quella di Marcello Andreoli, opposto 26enne della National Villa d’Oro di Serie B maschile: nelle partite della prima parte del 2024 il giocatore modenese, figlio d’arte di Stefano ’Oba’ Andreoli, schiacciatore di razza, e da dieci ani tecnico del S.Damaso femminile, aveva accumulato un vantaggio incredibile, chiudendo con la media di 24 punti a partita, un vero e proprio record.

Praticamente quindi non c’è mai stata storia per la sua prima vittoria da ’Superbomber del 2024’, anche se per lavoro aveva saltato l’ultimo mese di preparazione, e la prima di campionato: nonostante una seconda fase in cui riesce ’solo’ a raggiungere la media punti/partite di 18,82, Andreoli chiude con un brillante 21,89, infliggendo al secondo classificato il maggior distacco mai registrato, 3,39 punti. "Quest’anno il campionato è molto più difficile – chiarisce Marcello Andreoli –, con molte squadre decisamente forti, come Mirandola, Bologna e Scanzorosciate, mentre l’anno scorso c’era solo Sassuolo: in generale è il livello del girone ad essere più alto, e questo rende il nostro compito più complicato".

Se ne era parlato in primavera dopo il successo nel Top Volley (la speciale classifica del Carlino), nel suo futuro niente serie A?: "La situazione rimane la stessa – prosegue l’opposto rossonero –, ho un bellissimo lavoro, che mi piace molto, e non possono fare il professionista. Pur con qualche rammarico, penso di aver fatto la scelta giusta per il mio futuro, ma la voglia di giocare rimane."

A proposito di futuro, per il Top Volley di quest’anno sono arrivati tanti protagonisti: "Certo – conclude Andreoli, –, è arrivato Albergati, è rientrato Bartoli, c’è molto gente forte, ma non mi chiedere se c’è anche il mio erede, sono troppo giovane per averne già uno".