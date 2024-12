Marco Monaci analizza il Palmi: 'Squadra in crescita con Cannestracci e Paris'

Alla vigilia del match contro Palmi ha parlato anche il vice allenatore biancoblù Marco Monaci che ha spiegato le caratteristiche della squadra avversaria: "In queste ultime giornate hanno cambiato abbastanza – ha sottolineato Monaci –. È arrivato un nuovo allenatore (l’argentino Jorge Cannestracci al posto di Andrea Radici il 6 novembre scorso, ndr), è arrivato il nuovo palleggiatore, Paris (al posto di Sperotto), da noi incontrato lo scorso anno a Pineto. Nell’ultima partita hanno ottenuto un bel successo su Porto Viro, disputando un’ottima gara contro una squadra che è nelle parti alte della classifica. Tra i giocatori migliori l’opposto Sala, in banda dobbiamo stare attenti a Benavides che sta facendo molto bene. Hanno le carte in regola per potersi salvare, lo hanno dimostrato anche domenica scorsa. Verranno qua con fiducia, ma noi in casa non vogliamo concedere nulla, nelle ultime partite davanti al nostro pubblico abbiamo fatto abbastanza bene".