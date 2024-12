Massa e My Mech sconfitte. La Pietro Pezzi saluta la vetta

Giornata poco felice, l’11ª e ultima dell’anno nel girone F della B2 femminile di volley, per le formazioni ravennati. Infatti è arrivata una doppia sconfitta, casalinga quella del Massa, 1-3 contro le marchigiane del Filottrano, ora sesto in classifica, e in trasferta, a Porto Potenza Picena contro la New System, per il My Mech Cervia: 3-1. Le avversarie così raggiungono così a 14 punti le cervesi al 9º posto. Nel girone B di serie C maschile perde la vetta della classifica la Pietro Pezzi che cade a San Lazzaro contro la Paolo Poggi che la supera al primo posto: 3-0.

A proposito di Pietro Pezzi, anche quest’anno la società ravennate, con i suoi oltre 100 tesserati, ha devoluto generi alimentari a Caritas e Linea Rosa (foto). Per il resto importante doppia vittoria per Orbite 1-3 a Sesto Imolese e Consar con Bologna (3-1). Sconfitta casalinga di misura per la Conad San Zaccaria Atlas con la Pasquali, 5ª in classifica: 2-3. Nel girone C di C femminile, rinviata a data da destinarsi Samma-Russi mentre vince il duello al vertice la Fenix Faenza,1-3 in casa della Claus e resta prima. I Portuali si aggiudicano 3-0 il derby con Bagnacavallo. Spreca un vantaggio di due set la Liverani con la più quotata Riviera: 2-3. Pochi punti per la Vamb in casa del Volley Castello: 3-0.

In serie D maschile: Modena-Est-Pietro Pezzi Next Gen 3-1 e Consar-YZ Volley 3-0 . In quella femminile: Mosaico-MT Unica 0-3, Alfonsine-Cattolica 3-1, Bellaria-Fenix Faenza 3-0, Acerboli Santarcangelo-Fusignano 3-0.

u.b.