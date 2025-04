McDonald’s Porcari trionfa ancora in Serie C, Giannini Giusto Porcari vince il derby in Serie D

In serie "C" ancora una vittoria per il McDonald’s Porcari che conquista l’undicesimo successo consecutivo e continua a sognare la prima posizione della regular season. Il turno di riposo della capolista Livorno viene sfruttato al meglio dalle ragazze di coach Grassini che, conquistando l’intera posta in palio contro la Folgore San Miniato, si riportano ad una sola lunghezza dalle labroniche. Rimane ancora a -2 il Pescia che, però, sabato prossimo, riposerà e potrà essere superato nuovamente da entrambe le avversarie che, ormai, hanno scavato un solco di quasi 20 punti sulle inseguitrici. In terra pisana le porcaresi hanno sofferto per un set, il primo, perso per 25/23; ma poi hanno risposto con un secco 12/25 e preso il largo con un 20/25 e un 19/25.

In serie "D" week-end con poche soddisfazioni in serie "D", dove l’unica squadra a conquistare un successo è il Giannini Giusto Porcari che, però, porta a casa i tre punti al termine del derby contro il Green Way Barga. È stata una sfida dominata dalle padrone di casa che, dopo il 25/20 del primo parziale, hanno portato a casa il match con un doppio 25/16 che lascia le barghigiane al penultimo posto in classifica e rafforza il settimo, invece, delle porcaresi che volano a +3 sulla IMG Nottolini. Le bianconere di Capannori, infatti, non sono riuscite a ribaltare il pronostico che le vedeva sfavorite contro la seconda forza del campionato, il Calenzano, che si è imposto, infatti, per 0-3. Dopo un primo set punto a punto, vinto dalle gigliate per 23/25, il Calenzano è, poi, salito poco alla volta in cattedra, imponendosi nei due parziali successivi per 16/25 e 21/25. Con questo successo il Calenzano rimane secondo e stacca di due lunghezze la Pantera che esce sconfitta, al termine di una lunga battaglia, dalla sfida contro il Lavachiara Buggiano che si impone al tie-break al termine di cinque set chiusi con i seguenti parziali: 23/25, 25/23, 25/20, 23/25, 15/11. Niente da fare anche per il System che cede 3-0 (25/12, 25/9, 25/20) in casa del Sorms.

Andrea Amato