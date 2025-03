McDonald’s punta in alto. IMG si prepara al recupero

In serie "C", archiviata la nona vittoria consecutiva, il McDonald’s Porcari si giocherà in questa settimana una fetta importante delle chances di chiudere la regular season da prima. Il programma del prossimo sabato prevede un match delicato in casa del Cascina, quarto; al contempo le porcaresi, domani, saranno indirettamente coinvolte nel recupero della ventiduesima giornata: in quel di Villafranca, infatti, il Biemme Service Livorno capolista sarà impegnato nel difficile match contro il Lunigiana, l’altra compagine quarta.

In serie "D", invece, al momento un solo recupero ufficializzato: quello della IMG Nottolini che, giovedì, alle 21.15, sarà a Carmignano contro il Punto Sport. Sarà l’apertura di un ciclo tremendo che, dopo il derby con la Pantera, vedrà le capannoresi sfidare in neanche venti giorni le altre componenti del quintetto che sta guidando il campionato. Per le bianconere di Roni, quindi, fondamentale aver portato a casa il bottino pieno sabato scorso nel derby con il Green Way Barga, dominato nei primi due set, chiusi a 16 e 12 e più equilibrato nel terzo, vinto a 21. Importante anche la vittoria della Pantera, nell’altro derby di giornata, contro un Giannini Giusto Porcari che, nel primo set, è stato quasi assente, salvo poi giocare per larghi tratti alla pari delle panterine che ora possono puntare forte ai play-off. Per le ragazze di Capponi, la prossima settimana, snodo fondamentale della stagione: in sette giorni, sfide a Sorms, Baccicampi e Lavachiara Buggiano.

Andrea Amato