Megabox in gran spolvero. Liquidata Roma in tre set

MEGABOX VALLEFOGLIA 3 SMI ROMA 0

MEGABOX ONDULATI DEL SAVIO VALLEFOGLIA: Candi 5, Perovic 5, Lee 12, Weitzel 12, Bici 23, Giovannini 4; De Bortoli (L), Feduzzi, Lazda, Carletti 1. Non entrate: Kobzar, Torcolacci, Michieletto. Ceccarelli (L). All. Pistola.

SMI ROMA: Salas 6, Rucli 3, Orvosova 14, Melli 4, Schoelzel 5, Mirkovic 1; Zannoni (L), Provaroni, Muzi, Cicola, Adelusi 3. Non entrate: Ciarrocchi, Costantini, Cavaioli (L). All. Cuccarini.

Arbitri: Jacobacci e Lot.

Parziali: 25-13 (22’), 25-22 (32’), 25-14 (26’).

Note: spettatori 958.

Megabox Ondulati del Savio in gran spolvero asfalta una SMI Roma reduce da un tour de force (terza partita nella settimana) e consolida l’ottavo posto approfittando della sconfitta di Pinerolo a Talmassons. Con il 41% di efficienza in attacco, una Bici chirurgica (23 punti, 2 ace e 43% su 39 attacchi) accanto alla Mvp De Bortoli (83% di ricezioni perfette, presente ovunque in difesa), la Megabox conferma l’ottimo momento di forma. Primo e terzo set, invece, non hanno avuto storia. La sola Orvosova ha trovato un minimo di continuità in attacco (14 punti).

Nel primo set partono forte le tigri, subito 5-1. Bici suona la carica con un servizio vincente (11-5), Rucli manda out l’attacco successivo e il muro di Perovic sigla il massimo vantaggio biancoverde (13-5). Il muro di Candi sigla un nuovo massimo vantaggio (21-10). Va out Salas, Roma scivola a -12, chiude Lee 25-13.

Nel secondo set parte di nuovo forte la Megabox (3-0 su servizio di Candi), ma Roma risponde subito e pareggia. Le tigri strappano ancora (Bici sigla il 7-3), e Cuccarini vuole subito parlare con la squadra. Bici allunga a + 6 con un ace (12-6), Roma non molla e torna a -4 su un errore di Giovannini (13-17), per il primo time-out dell’incontro per Pistola. Un nuovo strappo delle tigri ricaccia indietro le avversarie, ma Orvosova risponde da par suo recuperando un mini-break. Le ospiti ora sono pienamente in partita, ma sbagliano due battute in fila con Rucli e Orvosova: 25-22.

Nel terzo set la Megabox prende subito un break scappando 6-2 sul servizio pungente di Lee. La SMI Roma resta attaccata alla partita, recupera un mini-break con Orvosova ma poi Perovic a muro ristabilisce le distanze (12-7). Perovic e Carletti chiudono 25-14.

b. t.