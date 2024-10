Memorial Corallini in casa Acli. Premiata Pallavolo Ferrara

Grande successo per il primo memorial "Alfredo Corallini", che si è tenuto domenica scorsa nella palestra della scuola media De Pisis e presso il campo sportivo dell’Acli San Luca San Giorgio in via del Campo. Si è trattato di un torneo di pallavolo under 16 femminile organizzato in memoria dell’ex presidente della società Alfredo Corallini, scomparso lo scorso aprile dopo ben 50 anni alla guida dell’Acli. Il torneo ha regalato una giornata di sport e divertimento, coinvolgendo squadre locali e celebrando l’eredità sportiva del presidente. L’evento ha visto la partecipazione di sei squadre: cinque appartenenti al consorzio Pallavolo Ferrara ed una della società San Pio X. Al termine della giornata, la vittoria è andata alla squadra Under 16 Eccellenza della Pallavolo Ferrara, che ha dominato grazie ad un gioco solido e ben organizzato, imponendosi con sicurezza sulle avversarie. La squadra del Consorzio Pallavolo Ferrara conquista così il suo primo importante risultato stagionale, ricevendo il trofeo del memorial dalle mani della figlia del presidente Corallini e dal delegato provinciale Alessandro Fortini. L’evento ha riscosso grande successo anche dal punto di vista organizzativo, con una buona partecipazione di pubblico ed il supporto delle strutture locali. Il Memorial Corallini si conferma quindi una manifestazione promettente, gettando le basi per le future edizioni che potranno coinvolgere ancora più squadre ed appassionati.

j.c.