Menen sconfitto al tie break. L’Allianz vola agli ottavi in Cev Cup. Il Ds Lini: "Siamo in gran crescita»

Missione compiuta per l’Allianz Milano. La formazione meneghina ha infatti guadagnato l’accesso agli ottavi della Cev Cup, in programma il 13 dicembre, a Cagliari (match organizzato dal Comitato Regionale FIPAV Sardegna e da Allianz Milano). In Belgio, gli uomini di coach Piazza hanno vinto al tie break contro il Decospan VT Menen. Ai lombardi bastavano 2 set e così dopo il 2 a 0 c’è stata una comprensibile flessione, data anche da qualche cambio (come il debutto del libero, classe 2004, Colombo). A commentare il successo il DS Fabio Lini: "Era importante conquistare la qualificazione e lo abbiamo fatto in 44 minuti, non si poteva chiedere di più. Si tratta della quinta vittoria nelle ultime sei partite e della conferma che la squadra sta crescendo. Dopo i primi due set c’è stato un calo di concentrazione e dall’altra parte Menen ci teneva a fare bella figura davanti a un bel pubblico". Ora Milano può cercare di ingranare la sesta. Lunedì sera è previsto il derby lombardo contro la Vero Volley.

Giuliana Lorenzo