Mercoledì in campo. Allianz spalle al muro contro Scandicci

L’Allianz Vero Volley Milano si lecca le ferite dopo aver perso 3-0 sabato sera al Palazzo Wanny di Firenze gara-1 della semifinale scudetto con la Savino del Bene Scandicci. Non è bastato il rientro di Alessia Orro. "Sono mancate un po’ di cose – ha detto la palleggiatrice –, siamo state condizionate soprattutto dagli errori in alcuni momenti decisivi. Loro, invece, riuscivano ad allungare trovando lo sprint giusto da metà set in avanti. È mancato anche un po’ il giusto atteggiamento in alcuni momenti. Questa sconfitta ci servirà da lezione, per lavorare ancora di più in palestra per vedere una reazione nella partita di mercoledì, dove servirà tutta la nostra fame". Gara-2 potrebbe essere l’ultima. A.G.