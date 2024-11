Mescoli "Clai, tiriamo fuori la voglia di vincere"

Dopo sette partite la Clai Imola ha messo in cassaforte 9 punti, un bottino tutto sommato discreto per una squadra neo promossa. Le imolesi hanno preso le misure alla categoria e i punti raccolti sono frutto di una crescita di squadra creata dal lavoro di Nello Caliendo e dal suo staff tecnico. Nell’ultimo turno è arrivata una sconfitta, con un’avversaria che ha tutte le carte in regola per stare nei quartieri altissimi della graduatoria, la Clai è stata battuta 3-0 al PalaRuggi: È difficile spiegare cosa è successo – commenta Irene Mescoli – dal secondo set in avanti, a volte non c’è una vera motivazione. Macerata, dopo un primo parziale con il freno a mano tirato, ha fatto vedere tutta la qualità del suo gioco e noi non siamo riuscite a tenere quel ritmo". Una battuta a vuoto come quella di domenica può starci, le due squadre in questa stagione lottano per obiettivi diversi e quello che dovrà fare la Clai è imparare la lezione e capire dove dover far meglio nei prossimi appuntamenti". Va ricordato come la Clai sia una neo promossa in serie A2, non è mai facile cambiare categoria e trovarsi a battagliare con avversarie decisamente più forti e pure più esperte.

Il team allenato da Caliendo è molto giovane, può capitare di pagare in termini di esperienza e di fare errori che poti diventano difficile da recuperare nel corso di una stessa partita. Il prossimo è abbastanza cruciale per la prosecuzione della stagione, le biancoblù andranno a giocare sul campo del Mondovì che finora ha perso tutti gli incontri giocati. In Piemonte serve il bottino pieno per scavalcare quota 10 punti e andare a chiudere la prima parte di stagione con un bottino più che accettabile.

L’impresa è alla portata di Mastrilli e compagne, a patto però che non sottovalutino l’impegno e vadano in campo con il piglio giusto visto nella maggiore parte delle gare giocate fino a questo momento. Il passo falso con Macerata può essere archiviato senza ulteriori intoppi: "Dobbiamo eliminare quanto è successo domenica e pensare alla gara di domenica con Mondovì (ore 17), dove per noi sarà molto importante fare tre punti e tornare a sorridere. Faremo di tutto per rimanere unite e pensare da squadra, tirando fuori tutta la nostra voglia di vincere, proveremo a prenderci i tre punti che sarebbero importanti per la nostra attuale gradautoria e per il futuro".