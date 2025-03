Mint Monza, un miracolo. Dall’incubo A2 all’Europa

Ha del miracoloso la salvezza ottenuta all’ultima giornata di regular season dalla Mint Vero Volley Monza. La squadra brianzola, complici gli infortuni, ha vissuto un’annata da dimenticare, rischiando seriamente di retrocedere un anno dopo essersi giocata una storica finale scudetto e anche domenica è successo di tutto, sia all’Opiquad Arena che a Taranto, dove la Gioiella Prisma, in vantaggio 2-1, anziché chiudere i conti si è fatta rimontare da Verona regalando un’ultima speranza a Rohrs e compagni, che però hanno sudato fino alla fine, sprecando tre match point e chiudendo soltanto ai vantaggi contro il Cisterna Volley.

Perso capitan Beretta per un infortunio alla caviglia e costretto a inserire il giovane Frascio per la norma sugli stranieri in campo che ha condizionato la stagione, coach Eccheli ha tremato in panchina fino alla fine, prima di essere portato in trionfo dai suoi ragazzi che non hanno mai mollato, neanche dopo essere scivolati all’ultimo posto nel girone di ritorno. L’andata non era andata bene ma dopo l’addio di Zaytsev se possibile la situazione era anche peggiorata, complice l’exploit di Grottazzolina che è riuscita a salvarsi addirittura in anticipo, sfiorando i playoff. Taranto conquistando i tre punti avrebbe mandato in A2 Monza che a metà partita sentiva di essere a un passo dalla retrocessione ma pur faticando e giocando con più cuore si è presa i due punti utili per operare il sorpasso, grazie ad un maggior numero di vittorie complessive rispetto ai pugliesi (che però possono recriminare avendo terminato la stagione con quoziente set e quoziente punti migliori).

"Quasi non ci credo - le parole della commossa presidente Alessandra Marzari - In questa stagione non ho mai perso la speranza e sia lo staff che i ragazzi non hanno mai smesso di lottare, questo è quello che dobbiamo ricordarci. Sono molto felice per tutti quanti, soprattutto per i nostri tifosi che sono sempre stati con noi". Tra l’11 e il 20 marzo si torna in campo nei quarti di finale di Champions League contro i campioni d’Italia di Perugia.