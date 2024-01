"Mirandola rinvia l'impegno a Brugherio: Weekend di lavoro per lo staff gialloblù" Mirandola ha rinviato la partita contro Brugherio a causa degli impegni dei lombardi in Under 20. Weekend di lavoro per lo staff gialloblù con risultati vari: Belluno 3-0 Garlasco, Motta 3-0 Bologna, Sarroch 2-3 S.Donà di Piave, Salsomaggiore T. 0-3 CUS Cagliari e Savigliano 3-1 Mantova. Classifica: Mantova 35, S.Donà di Piave 32, Savigliano 31, CUS Cagliari 27.