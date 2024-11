Missione derby e riscatto. La Teodora deve rialzarsi e sfida la capolista Cesena

Derby romagnolo al Costa (fischio iniziale alle 17) nel programma odierno della quinta giornata di B1 femminile. Una gara attesa e piena di ex, che le due contendenti affrontano in modo del tutto opposto. Cesena veleggia in testa alla classifica a punteggio pieno dopo 4 gare, confermando l’ambizione ad un campionato di vertice.

L’Olimpia, invece, si batte nelle zone basse della classifica (3 sconfitte, dopo l’esordio vincente a Jesi) e ha subito dovuto fronteggiare difficoltà impreviste. Un problema alla spalla ha limitato il contributo di Sara Gabrielli, che è poi stata fermata dai medici. Per lei si teme uno stop piuttosto lungo. Meno gravi del temuto le condizioni del capitano Martina Pirro, uscita a Bologna sul 7-8 del primo set per un problema al ginocchio. Si conta di recuperarla entro la fine del mese, ma la squadra si troverà priva, per la sfida alla capoclassifica, dell’asse di ricezione-attacco, occupata da due delle atlete non ravennati, giunte a rinforzare con la loro esperienza il giovane gruppo di Rizzi.

Sicuro l’impiego di Vittoria Balducci, già impiegata a lungo in questo inizio di stagione e probabile lancio in posto4 dell’ex Mosaico Agnese Benzoni. La società sta vagliando la possibilità di rinforzare la squadra “in corsa“, ma al momento non ci sono trattative vicine al potersi concretizzare. Disponibili le altre atlete della rosa, fra le quali la forte centrale Ada Fabbri, che riveste il ruolo di ex. Numerosissime, invece, le ex in maglia Angelini Cesena a cominciare dalla 29enne Laura Melandri, cresciuta nella Teodora Casadio, centrale con molti campionati di A1 e presenze in Nazionale, che ha deciso di avvicinarsi a casa per motivi personali e di studio. Ma ci sono anche il libero Calisesi (all’Olimpia Teodora in A2), l’opposto Giada Benazzi (che conquistò a Ravenna la promozione in A2) e tre giovani uscite recentemente dal vivaio ravennate: Elena Missiroli, Sofia Casali e Valentina Vecchi.

Anche l’allenatore Cristiano Lucchi ha un importante legame con Ravenna, essendo stato il vice di Bonitta nella vittoriosa cavalcata del Porto Donati dalla B1 alla A2 (campionato che poi la squadra non disputò, fondendosi con la RoburCosta per partecipare alla A1).

Marco Ortolani