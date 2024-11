Missione prima vittoria casalinga. 4 Torri con Treviso per sbloccarsi. Fortunati: "Meno disattenzioni»

Missione prima vittoria casalinga per la 4 Torri Volley, alla quale non basta la marcia trionfale effettuata lontano da Ferrara per puntare al vertice della classifica. Oggi alle 17,30 al palasport di piazzale Atleti Azzurri d’Italia – dove come sempre l’ingresso è gratuito per tutti – i granata ospitano il Volley Treviso per sbloccarsi anche davanti al proprio pubblico e iniziare davvero la rimonta. Nei primi due incontri in casa la squadra di Fortunati ha racimolato appena un punticino contro Kioene Padova, troppo poco per una formazione costruita per essere protagonista. Ora però è rientrato a pieno regime il palleggiatore titolare Zanni e dopo il successo maturato domenica scorsa a Gorizia non manca davvero nulla per spiccare il volo. Il Volley Treviso è una delle società più titolate della pallavolo italiana, che da qualche anno ha scelto di puntare sul vivaio e sulla crescita dei propri atleti.

Non a caso può contare sullo schiacciatore Crosato, campione mondiale Under 17 in carica con la nazionale italiana. In campionato Treviso è reduce dalla vittoria interna contro Casalserugo, che è andata a parare il colpo della prima sconfitta subita a Massanzago sette giorni prima. In classifica comunque occupa un buonissimo terzo posto. L’allenatore Zanin ha schierato Argilagos in regia, Barosco opposto, Crosato e Benacchio schiacciatori, Benacchio e Malosso centrali, Moro libero.

Nella 4 Torri tutti a disposizione per coach Fortunati: "Giochiamo contro una squadra molto giovane e talentuosa – spiega il tecnico –, composta da ragazzi fisicamente e tecnicamente molto preparati che giocano una pallavolo di ottimo livello. La classifica lo conferma. Dobbiamo giocare una partita di livello con poche disattenzioni e tanta qualità in tutti i reparti. La squadra è serena e sappiamo di poter disputare una buona gara se manteniamo carica agonistica e attenzione ai particolari per tutta la durata della partita. La vittoria in Friuli ci ha dimostrato che possiamo mantenere un livello di gioco buono".

Stefano Manfredini