Modena-Sir, la storia è qui. Perugia per l’imbattibilità

di Alberto Aglietti

PERUGIA

Ultimi dettagli da sistemare prima di andare in campo per disputare la terza giornata del campionato di Superlega maschile. Sarà ancora in trasferta l’appuntamento per la Sir Susa Vim Perugia che cerca di mantenere la sua imbattibilità. I campioni d’Italia scenderanno in campo nell’anticipo di oggi che sarà trasmesso in chiaro ed in diretta alle ore 18 su Rai Sport e a pagamento sulla piattaforma Volleyballworld. I bianconeri avranno davanti a loro un’avversaria storica, la rivale di sempre Valsa Group Modena, formazione molto rinnovata ma che conserva un fascino enorme. Gli emiliani sono partiti con una sconfitta con Piacenza e poi si sono rifatti contro Grottazzolina ed in classifica seguono proprio gli umbri.

Il coach emiliano Alberto Giuliani può sfruttare il fattore campo per invertire il pronostico che alla vigilia gli è ostile. Il collettivo gialloblu confida sull’emergente schiacciatore Tommaso Rinaldi e sull’opposto austriaco Paul Buchegger, i due terminali d’attacco più pericolosi. Dall’altra parte della rete l’allenatore Angelo Lorenzetti ha avuto modo di avvisare i suoi sull’approccio che si deve avere alla partita. Tra i block-devils sarà importante la spinta del palleggiatore Simone Giannelli mentre al centro della rete dovrà fare buona guardia il centrale Roberto Russo. Tanti gli ex in campo, Simone Anzani e Luciano De Cecco da un lato; Yuki Ishikawa ed Angelo Lorenzetti dall’altro. Tante le sfide del passato, le strade si sono incrociate quarantotto volte, con venti vittorie modenesi e ventotto successi degli umbri. Arbitri: Zavater e Cavalieri.

Modena: De Cecco - Buchegger, Anzani – Sanguinetti, Gutierrez - Rinaldi, Federici (L).

Perugia: Giannelli – Ben Tara, Russo – Loser, Semeniuk – Ishikawa, Colaci (L).