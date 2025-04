Moma Anderlini Modena supera Bindi Passione Valdarno in una sfida di volley emozionante

Moma Anderlini Modena 3Bindi Passione Valdarno 0

MOMA ANDERLINI MODENA: Spaziano 4, Sismondi 14, Rademacher 7, Piron 8, Monari 9, Guerra 7, Cervi, Mazzieri, Cornelli L. All. Maioli.

BINDI PASSIONE VALDARNO VOLLEY: Saveriano 2, Biondi 13, Sangoi 12, Bartesaghi 12, Poli 7, Vittorini 6, Franci, Ciancio L. All. Bertini.

Arbitri: Mischi e Riccardo.

Parziali: 25-19, 25-21, 26-24.

Inaspettata battuta d’arresto a Modena per la Bindi Passione Valdarno che, al termine di una serata di scarsa vena, torna a mani vuote dalla non impossibile trasferta in Emilia. Purtroppo, chi precede le valdarnesi ha vinto e quindi, ora, l’ambito terzo posto è distante sette lunghezze. Certamente non bisogna demordere, perchè spazi per recuperare terreno esistono ancora, ma lo stop con le modenesi doveva e poteva essere evitato. Nel primo set, avanti le locali 21-16 e vittoria parziale 25-19. Nella frazione seguente, equilibrio e poi le padrone di casa allungano fino al 25-21. Infine, nel terzo game, le figlinesi provano a riaprire la partita, ma si devono arrendere per 26-24.

Ma. Fi.