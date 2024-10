Montesport, passo falso . Sconfitta ma con onore

GIUSTO SPIRITO RUBIERA

3

MONTESPORT

1

GIUSTO SPIRITO RUBIERA: Allamprese, Miracchi, Arcangeli, Meoni, Costamagna, Monaco, Tassini, Adani, Secciani, Moiran, Vecchi, Basso, Pini, D’Orta. All. Ghiribaudi.

MONTESPORT: Dri, Para, Cantini, Giubbolini, Ferri, Caputo, Scardigli, Mezzedimi, Galli, Lazzeri, Eifelli, Castellani, All: Barboni.

Parziali: 14-25; 27-25; 25-23; 25.20.

Arbitri: Rapparini e Pentassuglia.

RUBIERA - La Montesport è uscita purtroppo sconfitta dal campo di Rubiera (provincia di Reggio Emilia), ma i parziali indicano che è stata una partita molto equilibrata e combattuta fin dall’inizio. Le due squadre hanno infatti dimostrato di essere di buona caratura e daranno molte soddisfazioni alle loro società ed ai tifosi. Nel primo set le montespertolesi si sono portate in vantaggio con autorevolezza ed hanno mantenuto la testa fino al 14-25 finale. Ma le reggiane non ci stavano a subire davanti al loro pubblico e si sono subito riprese lottando punto a punto ed arrivando ai vantaggi dove si sono imposte per 27-25 conquistando il secondo set.

Il terzo set è stato quello decisivo per l’esito della partita. L’equilibrio si è protratto fino alle fasi finali dove le locali hanno trovato gli spunti migliori per imporsi 25-23 soprattutto con il muro. A questo punto le montespertolesi hanno dimostrato segni di stanchezza dei quali hanno prontamente approfittato le emiliane padrone di casa per imporsi 25-20 e conquistare i tre punti in palio. In definitiva le montespertolesi ospiti, con la guida di Barboni, hanno dimostrato di non essere una squadra debole e sicuramente sapranno riprendersi già dalle prossime partite. In più occasioni in un campo non certo facile hanno dimostrato carattere e determinazione. Il campionato è appena iniziato.