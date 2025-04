Montesport sconfitta in casa da Enercom Fimi Crema al tie break

MONTESPORT

2

ENERCOM FIMI CREMA

3

MONTESPORT: Galli , Cantini, Lazzeri,Dini, Bruni, Scardigli, Para, Giubbolini, Mezzedimi, Castellani, Eifelli L, Ferri(L). All Contrario.

ENERCOM FIMI CREMA: Moretti, Giroletti, Fugazza, Pagliuca, Abati, Citterio, Bianco, Scurzoni, Belli, Pala, Scuri, Rocco, Negri (L). All. Colombo

Parziali: 25-22 ; 18-25; 30-28; 23-25; 8-15.

Arbitri: Spitaletta e Fantoni.

MONTESPERTOLI - Inaspettata ed amara sconfitta casalinga per la Montesport che è stata sconfitta dall’ultima in classifica dopo una partita durata oltre 2 ore terminata al tie break. Già il primo set è stato vinto dopo una lotta testa a testa e conclusosi per 25-22 per la Montesport. Ma le ospiti si riprendevano subito e si aggiudicavano il secondo set per 18-25.

Le biancoblù seppur con molta fatica, conquistavano il terzo set per 30-28. A questo punto però le ragazze di Contrario hanno cominciato a commettere numerosi errori a muro e sono superate nettamente dalle avversarie che si sono dimostrate più volitive. così le monmtespertolesdi hanno perduto il quarto ed il quinto set (23-25; 8-15) e con questi, due punti importantissimi per il prosieguo del campionato. Ora la Montesport con il punto guadagnato ha 24 punti e sabato prossimo riprenderà il campionato, in casa, ospitando la Tirabassi e Vezzali di Reggio Emilia, che è sesta con 32 punti. Sarà una partita dura ed è necessario l’aiuto del pubblico.