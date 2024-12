Montesport sfida BSC Volley Modena: scontro decisivo in Serie B1

La Montesport questa sera alle 21, al Palasport di Baccaiano, ospita la BSC Volley SSDARL di Modena per la nona giornata del campionato di Serie B1, girone B. Le ragazze di Barboni e Benini sono attualmente settime in classifica con 12 punti, mentre le avversarie sono undicesime con 10 punti. Le biancoblu si vorranno rifare della deludente sconfitta di sabato scorso e riprendere il cammino verso la posizione tranquilla che meritano, mentre le modenesi si vogliono allontanare dalle zone basse. Arbitreranno Coppola e Tronfi.

In serie B2 la Pallavolo I’ Giglio di Castelfiorentino, alla palestra di Via Duca d’Aosta, oggi aspetta alle 18 la forte Ariete Prato. Le biancorosse, reduci da qualche match deludente sono tredicesime con 6 punti, mentre le avversarie sono quarte con 21 punti. Pronostico favorevole alle ospiti ma le recenti buone prestazioni delle castellane inducono a sperare in qualche punto che ripaghi delle delusioni recenti. Bisognerà comunque che il pubblico le sostenga. Arbitreranno Pampalone e Pinzone.

In serie C, Girone A, fari puntati sul big match tra Fucecchio – Timenet Empoli, seconda contro prima in classifica. Derby sicuramente pieno di significati per lo sviluppo del prosieguo del campionato, che rappresenta un’importante crocevia nella stagione di entrambe. Le due squadre si incontreranno sul parquet della palestra di Via Leonardo da Vinci alle 21 e sarà arbitrato da Russo.

Oggi pomeriggio, alle 18, alla Palestra della Scuola A. Paoli di Via Calamandrei a Signa la Volley Club Le Signe riceverà la Montelupo Città della Ceramica. Le signesi sono quinte con 20 punti mentre le ospiti sono ultime con tre punti. Pronostico obbligato. Arbitrerà Nuzzo.

L’A.p. Pallavolo Certaldo questa sera, alle 21, ospiterà la Bisonte di Firenze al PalaBoccaccio di Viale Matteotti. Le certaldesi sono penultime in classifica con cinque punti mentre le ospiti hanno un solo punto di più. La partita sarà equilibrata e potrebbe portare delle tanto agognate buone notizie all’ambiente. Arbitrerà Piro.