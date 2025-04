Montesport trionfa a Sassuolo: vittoria in rimonta contro BSC Volley SSDARL

BSC VOLLEY SSDARL 2 MONTESPORT 3

BSC SSDARL Sassuolo: Scianti, M’Bra, Priore, Fornari, Patasce, Gatta, Giombini, Casotti, Fornari, Comastri, Brandi, Zanin, Cappellini (L). All: Tamburello

MONTESPORT: Galli, Cantini, Lazzeri, Eifelli, Scardigli , Para, Giubbolini, Mezzedimi, Bruni, Dri, Castellani (L). All.ri Contrario e Benini.

Parziali: 25-13; 19-25; 25-23; 17-25; 11-15. Arbitri: Pastore e Minelli.

SASSUOLO - Magnifica prestazione della Montesport che ha saputo imporsi a Sassuolo alla fine di una partita che la vedeva sfavorita dal pronostico. Ed in effetti l’inizio non è stato dei migliori: le locali sono partite subito, spinte dal loro pubblico, ed hanno condotto per tutto il set nonostante le biancoblù cercassero di avvicinarle. Ma il finale era appannaggio delle padrone di casa che si imponevano facilmente per 25-13. Ma Contrario e Benini hanno saputo richiamare le allieve ad un maggior impegno, convinti delle possibilità delle ragazze. Ed in effetti il secondo set ha visto un andamento speculare rispetto al primo con le montespertolesi sempre avanti ed imporsi per 19-25. Il terzo set è stato il più combattuto con le due squadre che sono state quasi sempre appaiate e che solo nel finale ha visto le emiliane trovare le migliori giocate ed imporsi per 25-23. Ma le biancoblù non erano rassegnate e sono ripartite migliorando ricezione ed attacchi che hanno sconvolto i piani delle locali. Il quarto set si è quindi concluso con un facile 17-25 che ridava morale alle montespertolesi e molte incertezze alle locali che contavano su un risultato differente. Il tie break è stato ugualmente combattuto ed ha visto le biancoblù imporsi per 11-15. In questa maniera le montesperetolesi hanno raggiunto le avversarie in classifica e si preparano ad un finale di campionato un poco più sereno. Adesso ci sarà la sosta pasquale e la ripresa il 26 aprile a Baccaiano per ospitare la Canniccia di Seravezza che ha un punto in più in classifica. Anche qui sarà necessario il sostegno del pubblico.