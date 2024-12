Montesport vince in casa. Punti d’oro per la salvezza

Vittoria pesante per la Montesport al Pala Alessandro, contro la Bsc Volley Sassuolo in uno scontro molto importante in chiave salvezza, visto che le emiliane erano a sole due lunghezze di distanza dalle padrone di casa, in una classifica ancora molto corta. Le biancoblù hanno condotto bene la gara nel primi due set, concedendo poco o niente alle avversarie, poi Sassuolo si gioca il tutto per tutto vincendo il terzo set, ma le montespertolesi dimostrano la voglia di portarsi a casa il risultato e grazie ad una buona prova corale vincono il quarto parziale, conquistando tre punti che danno consapevolezza e morale in un campionato molto combattuto, e che regalano momentaneamente la sesta posizione in classifica. In avvio di primo set, partenza sprint della Montesport che si porta 8-3: dopo una serie di scambi la Montesport allunga e chiude 25-19. Nel secondo parziale è ancora la Montesport a dettare il ritmo del gioco, spingendo fin dai primi punti, proseguendo fino al 19-13: set chiuso sul 25-16. Nell’avvio del terzo set le emiliane riaprono il set con caparbietà e si aggiudicano il set 20-25. Inizio di quarto set in cui Sassuolo ha preso fiducia, mentre la Montesport gioca contratta e si gioca punto a punto, poi Montesport allunga e si porta 16-11. Sassuolo prova a rifarsi sotto, ma i centrali di Montesport sono imprendibili per la difesa avversaria ed è una bordata di Scardigli ed un primo tempo di Lazzeri che portano il risultato finale sul 25-20 ed aggiudicarsi un’importante vittoria per 3-1.