Monza ok nella Challeng Cup. La Vero Volley vince in scioltezza. Prossimo turno con Panathinaikos

Saranno i greci del Panathinaikos di Atene i prossimi avversari della Mint Vero Volley Monza in Challenge Cup. La squadra del Consorzio avrà il vantaggio di giocare il match di ritorno (e quindi anche l’eventuale golden set) all’Opiquad Arena, dove mercoledì ha già battuto 3-0 i portoghesi dello Sporting di Lisbona, sfruttando il fattore campo nel ritorno dei sedicesimi di finale. Forti del successo ottenuto una settimana prima nella capitale lusitana, gli uomini di coach Massimo Eccheli hanno concesso il bis, faticando solo a chiudere il primo set. Non è stata una passeggiata ma Monza ha fatto valere alla fine la legge del più forte, come sottolineato anche da Gianluca Galassi: "Questa gara di ritorno non è stato semplice. All’andata avevamo capito che lo Sporting è una squadra determinata e combattiva e anche stavolta l’hanno dimostrato. Siamo stati bravi però a mettere in pratica quanto imparato resistendo in alcuni momenti delicati e tenendo il ritmo del gioco alto. Tutto ciò alla fine ci ha ripagato".

La Mint Vero Volley tornerà in campo lunedì sera nel derby con l’Allianz Powervolley Milano in cui cercherà di consolidare il suo sorprendete ma meritatissimo terzo posto in classifica in Superlega. I monzesi tuttavia non dovranno sottovalutare la Powervolley reduce da cinque successi nelle ultime sei gare.

Andrea Gussoni