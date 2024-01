Monza s’arrende a Perugia. Per la Mint terzo ko di fila

Triplice 25-21 senza appello subito dalla Mint Vero Volley Monza in casa della Sir Susa Vim Perugia. Niente da fare in Umbria per i brianzoli che hanno fatto quello che hanno potuto contro i campioni del mondo in carica che anche senza Wilfredo Leon hanno tenuto in mano la partita dall’inizio alla fine, chiudendo in poco più di un’ora e mezza con il più classico dei 3-0. La squadra allenata da coach Massimo Eccheli, reduce dalla storica qualificazione alla Final Four di Coppa Italia, frutto di una rimonta da urlo all’Opiquad Arena contro la Cucine Lube Civitanova, non è riuscita ad evitare la terza sconfitta di fila in Superlega. Tante comunque le attenuanti a discolpa degli ospiti che prima di tutto non hanno potuto contare in cabina di regia su Cachopa. L’alzatore brasiliano, segreto (di Pulcinella) di una prima parte di stagione da sette successi, da influenzato ha dovuto lasciare il posto a Petar Visic, che pure non ha giocato una brutta partita. Se a questo si aggiunge l’assenza al centro di un Gabriele Di Martino non al meglio fisicamente si è capito subito che sarebbe stata una partita in salita per la formazione del Consorzio.

Dall’altra parte i padroni di casa, qualificatisi a loro volta per la Final Four di Coppa Italia in programma all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna) dopo un netto 3-0 ai danni della Valsa Group Modena, sono partiti bene, ma in generale non hanno avuto cali di tensione, nemmeno quando all’inizio del secondo set hanno subito un break, subito cancellato. Monza anche nel terzo parziale è riuscita a giocarsela punto a punto anche se proprio nel finale ha subito un filotto umbro che è valso il triplice 25-21. Alla fine il top scorer del match è stato il grande ex Oleh Plotnytskyi. Monza, agganciata al sesto posto della classifica dalla Rana Verona, tornerà in campo già domani nell’andata dei quarti di Challenge Cup, in casa del Levski Sofia. Domenica invece sarà tempo di un nuovo big match in campionato, tra le mura amiche con la Valsa Group Modena: lì sarà molto importante interrompere la striscia negativa in campionato.

SIS SUSA VIM PERUGIA-MINT VERO VOLLEY MONZA 3-0 (25-21, 25-21, 25-21)