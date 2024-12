Monza-Sir, chi si rivede. Ma stavolta non è la finale

di Alberto Aglietti

Dopo i due anticipi infrasettimanali validi per l’undicesimo turno della stagione regolare oggi si disputa la decima giornata. La Superlega maschile ha registrato un piccolo cambiamento della classifica con le vittorie di Trento e Civitanova Marche che però adesso hanno una gara in più rispetto alle altre. In base ai risultati i dolomitici hanno scavalcato in vetta la Sir Susa Vim Perugia mentre i marchigiani hanno superato Piacenza attestandosi al terzo posto.

Tornano in trasferta i block-devils che si recano alla corte della Mint Monza per la riedizione dell’ultima finale scudetto. Oggi le cose sono però molto differenti, con i brianzoli che hanno faticato molto sino ad oggi per trovare un loro assetto, colpiti come sono stati da numerosi infortuni. I padroni di casa guidati dall’allenatore Massimo Eccheli meditano riscatto essendo posizionati al penultimo posto della graduatoria. I lombardi fanno leva sul centrale Thomas Beretta e sull’opposto Ivan Zaytsev, i due ex della partita. Dall’altra parte della rete gli umbri del tecnico Angelo Lorenzetti confidano sulla loro costanza di rendimento per restare imbattuti. In questa occasione potrebbero trovare spazio lo schiacciatore giapponese Yuki Ishikawa (nella foto), e il centrale argentino Sebastian Solé che sono in grado di non fare rimpiangere i compagni. Come sempre la partita sarà visibile in diretta streaming sulla piattaforma Dazn e su volleyball tv. I precedenti disputati sono trentasette con otto successi monzesi, e ventinove affermazioni perugine. Arbitri: Rossella Piana (MO) e Massimiliano Giardini (VR).

Monza: Kreling - Szwarc, Averill - Beretta, Zaytsev - Rohrs, Gaggini (L).

Perugia: Giannelli – Ben Tara, Russo – Loser, Semeniuk – Ishikawa, Colaci (L).