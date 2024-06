Moretti e Npsg avanti insieme per il 13° anno

LA SPEZIA

Non mancano le sorprese in casa Npsg Trading Logistic: Tommaso Mandoloni saluta i biancazzurri per vestire la maglia della Virtus Fano, formazione neopromossa in A2, che ha deciso di avvalesi in cabina di regia delle sue prestazioni insieme a quelle del neoacquisto Coscione. Il palleggiatore pesarese lascia Spezia dopo due anni ricchi di soddisfazioni in cui ha conquistato una tranquilla salvezza, e nella stagione da poco conclusa, dopo un inizio altalenante, dovuto anche al suo infortunio alla caviglia che lo ha tenuto fuori per 5 partite, ha festeggiato il record di punti da quando la squadra è ritornata in B 6 anni fa. Mandoloni è cresciuto sempre più gara dopo gara e ha trovato in coach Parisi la guida giusta per mettere in risalto le proprie capacità. La società spezzina ci tiene a ringraziarlo per il percorso intrapreso insieme e gli augura un grosso "in bocca al lupo" per il suo futuro in terra marchigiana. "Qui lascia un grandissimo ricordo non solo sportivo ma soprattutto umano – sottolineno dal sodalizio capeggiato dal presidente Cananzi – e se non sarà facile sostituire l’atleta, lo sarà ancor di più sostituire lo splendido ragazzo che ha dimostrato di essere in campo e fuori. Arrivederci a presto, qui sarà sempre casa tua". Nel frattempo arriva la conferma del centrale Davide Moretti che per il 13° anno indosserà la maglia numero 8. L’accordo è stato raggiunto in un attimo con il General Manager Beppe Tartaglia considerata la volontà di entrambe le parti di proseguire nel rapporto. Il ’Moro’, così come lo chiamano tutti, eredita da Lanzoni la fascia di capitano, mettendo la propria esperienza al servizio della squadra.

Ilaria Gallione