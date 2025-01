Muro insuperabile e ’ace’. Npsg passeggia a Cecina

CECINA0Npsg3(13-25; 16-25; 18-25)

VOLLEY CECINA: Carducci 12, Rossi, Sfondrini 9, Amorelli, Benenati, Daddi 5, Tani 1, Napolitano 1, Romanacci, liberi Gabriellini e Berti. All. Giacobbe.

NPSG TRADING LOGISTIC: Louza 14, Perassolo 5, Bettucchi 7, Cai 6, Ferraguti 16, Kolev 6, libero Briata. All. Parisi

Arbitri: Elena Bachis e Francesco Messa

CECINA – Con una prestazione intensa la Npsg Trading Logistic, pur rimaneggiata, piega in trasferta il Volley Cecina. Nessun timore né per il valore della squadra avversaria né per il carisma del suo tecnico, Antonio Giacobbe protagonista per anni in serie A e sulla panchina della nazionale tunisina. Tutto è andato per il meglio per i biancazzurri con un servizio ficcante ed incisivo (12 ace totali e 3 slash), con un muro compatto, con una regia lucida e con un attacco preciso ed efficace. Ora la sosta di metà campionato e poi subito testa al Parma che farà visita agli spezzini alla 1ª di ritorno.

Risultati: Vvf Re-Camaiore 0-3, Arno Pi-Cus Gen, Volley Firenze-S. Croce Pi, Volley Parma-Sassuolo, Volley Grosseto-Lupi Pontedera. Jumboffice Fi-Ama S, Martino 0-3. Riposa: Volley Modena.

Classifica: Lupi S. Croce Pi 34, Camaiore 32, Sassuolo 31, Ama S. Martino 30, Jumboffice Fi 28, Cus Genova 27, Nspg Trading Logistic 26, Grosseto 23, Modena 17, Arno Pi 16, Cecina 15, Lupi Pontedera 14, VVf Re 11, Volley Firenze 9, Parma 2.

Ilaria Gallione