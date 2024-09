Nell’Omag-Mt ancora lavori in corso: "Macerata ha un ritmo forsennato"

macerata

3

san giovanni

2

CBF BALDUCCI MACERATA: Bresciani, Battista 7, Morandini, Bonelli 1, Mazzon 14, Orlandi 4, Bulaich 6, Braida 2, Busolini, Fiesoli 9, Sanguigni, Caruso 12, Decortes 22. All. Lionetti

OMAG MT SAN GIOVANNI: Ortolani 15, Polesello 3, Nicolini 2, Valoppi, Ravarini 10, Consoli 7, Piovesan 4, Parini 1, Meliffi, Bagnoli, Monti, Sassolini 5, Nardo 15, Merli. All. Bellano

Parziali: 25-12; 25-18; 25-16; 19-25; 12-15

Un’amichevole che non conta molto in questa fase della stagione ma che comunque, al di là del 3-2 finale, conferma che Macerata sarà una big del campionato di volley femminile di A2 e che San Giovanni dovrà di certo superarsi per stare vicino alle marchigiane nel campionato che comincerà il 6 ottobre. Anche perché i 5 set hanno avuto un andamento particolare. Se fosse stata una partita ufficiale di fatto sarebbe finita 3-0, perché nell’arco del pomeriggio le marignanesi hanno vinto quarto e quinto set (quest’ultimo al meglio dei 15) rispetto ai primi tre, vinti piuttosto nettamente dalle padrone di casa.

Padrone di casa dove le attaccanti Mazzon e Decortes soprattutto hanno già fatto capire la potenzialità delle maceratesi con rispettivamente 14 e 22 punti. Dall’altra parte oltre alla "solita" Ortolani tra i nuovi acquisti continua a crescere Ravarini che ha piazzato a referto 10 punti, mentre tra le buone notizie del pomeriggio vi è il ritorno tra le giocatrici in campo del centrale Sveva Parini, che ha superato gli acciacchi di qualche giorno fa.

"Il ritmo gara di Macerata nei primi tre set è stato davvero molto forte – commenta il coach marignanese Massimo Bellano – e ci hanno messo sotto un po’ in tutti i fondamentali. Poi siamo riusciti a prendere le misure, abbiamo anche cambiato qualcosina e siamo venuti fuori bene. Ma gare come questa ci aiutano tantissimo a capire quale sarà il livello di intensità del nostro campionato e dunque va benissimo giocare partite come questa in questo momento. Ora ci aspettano altri due match di livello come quello con Trento giovedì prossimo a Modena, e poi di nuovo con Macerata in casa domenica prossima a San Giovanni, per capire bene come approcciarci alle nostre partite ufficiali ed appunto al campionato di A2 che ci aspetta. Tra le note positive il ritorno in campo di Sveva Parini, ha giocato un set, giovedì prossimo giocherà ancora un po’ di più". San Giovanni scalda i motori, domenica prossima grande festa di presentazione della squadra al Pala Marignano dopo altra amichevole sempre contro Macerata.

Luca Pizzagalli