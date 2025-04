Nicolas Uriarte: il nuovo protagonista del Modena Volley

È la sorpresa più lieta di questa fase di stagione, chiamato all’improvviso per sopperire ad eventuali guai di salute di Luciano De Cecco (leggasi coliche renali) e adesso probabile futuro gialloblù se l’altro argentino dovesse rimanere. I gesti di Alberto Giuliani alla domanda fatta dai giornalisti in sala stampa sul suo futuro erano piuttosto eloquenti e dicevano ‘resta qui’. Anche se Nicolas Uriarte, sì, è di lui che stiamo parlando, giustamente si guarderà intorno, globetrotter com’è, magari cercando un’occasione da titolare. Intanto si gode il momento nel quale Modena gli sta dando grande fiducia: era lui in campo a tentare l’impossibile rimonta di gara 3 contro Perugia, è stato lui titolare dall’inizio alla fine contro Padova all’esordio del gironcino che assegna il quinto posto. "Per me è una grande soddisfazione, è sempre bello poter scendere in campo, una bella sensazione anche in un contesto del genere, per me non usuale – le parole del palleggiatore classe 1991 che ha giocato in diagonale con Ahmed Ikhbayri domenica al PalaPanini –. Una bella vittoria di squadra ma anche una buona prestazione personale, sono contento".

L’attenzione è massima in un girone per il quinto posto che rimane l’ultima spiaggia per potersi qualificare a una coppa europea: "Tutti avremmo preferito giocare per lo scudetto, ovvio. Però nella nostra testa avevamo in mente di ‘ricominciare’ così, con una bella vittoria, e ci siamo riusciti. Ora dobbiamo rimanere concentrati". L’obiettivo Europa è sentito anche dai giocatori in maniera concreta? "Certo, come atleti quando uno entra in campo ha sempre voglia di vincere, tanto più per un club come Modena che desidera tornare in Europa a far vedere quanto vale. Credo proprio che col match contro Padova abbiamo dimostrato che percorso vogliamo intraprendere in questo torneo".

Sull’ambiente nessun dubbio: "Qui mi trovo benissimo, fin dal primo giorno tutta la squadra mi ha accolto nel migliore dei modi" e poi la risposta alla domanda più spinosa, in questo momento in cui l’unico punto interrogativo sul futuro della Valsa Group è proprio sul palleggiatore: "Dove sarò il prossimo anno? – sorride Uriarte – Ancora non lo so. In questo momento sto pensando soltanto alle opportunità di giocare in questi match, devo restare concentrato solo sul campo e sulle prestazioni di questo playoff", conclude.