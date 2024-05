Nottolini, la rivoluzione

"Una scelta di responsabilità". E’ così che Enrico Bertini, presidente della Nottolini Capannori, introduce la decisione non semplice di rinunciare al titolo di serie "B2" e lasciare, quindi, dopo oltre dieci anni le categorie nazionali, con ben sei anni consecutivi di serie "B1".

È passato un anno e una settimana da quel giorno in cui l’uscente presidente Paolo Gradi stringeva la mano ad Enrico Bertini, pronto a rilevare il ruolo di guida della società, con l’obiettivo di fare meglio dell’anno prima. Le cose, purtroppo, non sono andate così. La stagione si è chiusa con una retrocessione, ma non è stato quello il problema principale che ha generato l’attuale scelta, come amaramente ci confida il presidente stesso.

"La società – afferma Bertini – è solida e costituita da persone che sono insieme da molto tempo e ci hanno riconfermato il loro impegno. Purtroppo, però, per mantenere una categoria nazionale e un settore giovanile importante, c’è bisogno di risorse economiche di rilievo. Negli ultimi mesi, invece, ho dovuto constatare, con grande disappunto, la mancanza di interesse nell’investire in un settore come il nostro che non si limita a dare visibilità ad un marchio, ma permette a centinaia di giovani ragazze di crescere con sani principi sportivi".

Il presidente è pronto a rimboccarsi le maniche per riportare in alto anche la prima squadra, ma ritiene di dover essere chiaro. "Permettetemi – aggiunge Bertini – lo sfogo, ma è un discorso che riguarda lo sport dell’intera provincia, in cui non credo manchino le risorse economiche in senso assoluto, ma nella quale non siamo, purtroppo, la prima realtà di punta della propria disciplina costretta ad alzare bandiera bianca. Onestamente mi sarei aspettato un maggior supporto anche dall’amministrazione comunale. Basta rendersi conto che il nostro main sponsor della serie B1, la IMG, viene, addirittura, da fuori regione".

La Nottolini si presenterà ai nastri di partenza della serie "D" con la Under 18 che, in buona parte, ricalcherà il roster della stagione appena chiusa, nella quale, con 11 vittorie su 13 partite del girone di ritorno, la squadra è risalita sino ad un passo dai play-off.

Il ruolo di responsabile del settore giovanile passa dall’uscente Paolo Gradi a Paolo Vichi; il vicepresidente della società sarà Erminio Artoni, mentre viene riconfermato Oronzo Miccoli nel team della massima dirigenza bianconera. Nelle prossime settimane, poi, si procederà a completare il quadro tecnico degli allenatori delle giovanili che ripartirà dalla conferma di Emanuele Roni, tecnico di serie "D" e Under 18.

Andrea Amato