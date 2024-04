Npsg a passo di carica. Vittoria in meno di un’ora

Npsg Trading Logistic

Grafiche Amadeo

(25-13; 25-21; 25-17)

NPSG TRADING LOGISTIC: Louza 18, Mandoloni, Pierro, Moretti, Borrello, Cormio 17, Materno 2, Bartolini 8, Todaro 7, Zoratti 8, liberi Briata e Pinelli,. All. Parisi.

GRAFICHE AMADEO SANREMO: Faraldi, Travella 3, Brofiga Franchi 11, Gazzera 8, Sbarra 2, Brun 2, Ghiretti, Saglietto, Travella, Cirilli 6, Trosso 1. All. Chiozzone.

Arbitri: Mazzola e Bertonelli

LA SPEZIA – Bell’acuto della Npsg Trading Logistic che ha battuto agevolmente il già retrocesso Grafiche Amadeo in poco più di un’ora. Senza storie il primo set. I sanremesi hanno provato la reazione nella seconda frazione, ma dopo esser stati in vantaggio per alcuni scambi, hanno lasciato strada spianata ai padroni di casa che si sono imposti 25-21. Nell’ultimo parziale coach Parisi ha fatto ruotare tutti i giocatori, con l’esordio di Simone Pinelli, libero classe 2009 in prestito dal Ceparana, al posto del più esperto Briata, contribuendo al 25-17 finale.

Risultati: Ciriè-Alba 3-0, Mozzate-Parella 0-3, Ormezzano-Canavese 0-3, Caronno-Malnate 3-0, Tomcar-Saronno 3-2. Riposava: Zephyr. Classifica: Tomcar e Caronno 52, Canavese e Ciriè 47, Malnate 45, Npsg 38, Parella 36, Saronno 25, Alba 24, Ormezzano 20, Mozzate 14, Zephyr 9, Grafiche Amadeo 5.

Ilaria Gallione