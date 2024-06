Npsg e Parisi avanti insieme

Le strade della Npsg Trading Logistic e di coach Luigi Parisi continueranno a proseguire nella stessa direzione per il terzo anno consecutivo. Il tecnico pugliese, pur allettato dalle sirene di società di categoria superiore, ha ribadito la propria disponibilità nel continuare a guidare la squadra bianco-azzurra. Una scelta condivisa dal club spezzino che ha trovato in lui il giusto condottiero.

Mister quanto è soddisfatto di questa decisione?

"Come tutti gli anni a fine stagione si fanno un po’ i conti di quello che è accaduto e con la società abbiamo visto che c’era ancora la possibilità di ripartire insieme con una base già buona. Mi piace l’idea di ricominciare da dove abbiamo finito, da ciò che abbiamo costruito durante l’anno nella squadra e intorno alla squadra".

Come state programmando la prossima stagione?

"Stiamo cercando di tenere la maggior parte dei giocatori per ripartire da una base consolidata. Così come sarà importante valorizzare anche quelle figure che non scendono in campo, ma che lavorano per far giocare i ragazzi al meglio della condizione, che raccolgono dati per poter preparare al meglio le partite durante le settimane e che organizzano le giornate degli atleti".

Dove dovrete intervenire per fare ancora meglio della stagione che si è conclusa da poco?

"Di sicuro perderemo alcuni giocatori importanti, tra cui Mandoloni che approderà in A2, che avranno la possibilità di vivere esperienze in campionati superiori e di questo sono molto orgoglioso. Stiamo quindi cercando ragazzi che siano bravi tecnicamente, ma che abbiano anche le qualità giuste per giocare con gli altri. L’idea, se possibile, sarà quella di rendere la squadra ancora più ’ligure’ rispetto allo scorso anno".

Il gruppo come sta vivendo l’addio alla pallavolo del capitano Lanzoni?

"Purtroppo abbiamo dovuto fare a meno di Lanzoni già da gennaio e, pur sperando il contrario, sapevamo che per lui sarebbe stato difficile tornare in campo. Nicholas è sempre rimasto vicino ai ragazzi fino alla fine. Ora dovrà pensare solamente a stare bene, poi, un giorno chissà".

Ilaria Gallione