Npsg e Zephyr, si riparte. Obiettivo sui tre punti

La Npsg Trading Logistic, rinfrancata dalla bella vittoria ottenuta sulla corazzata Malnate prima delle feste natalizie, ha lavorato con intensità ed impegno durante la pausa per presentarsi al meglio al dodicesimo turno del campionato di serie B maschile. I biancoblu saranno ospiti, questa sera alle 19.30, della Pallavolo Saronno al Palasport ’Felice Dozio’. I lombardi finora sono stati protagonisti di una stagione un po’ al di sotto delle aspettative e rappresentano un importante banco di prova per gli spezzini per provare a dare un’accelerata al proprio cammino. I ragazzi di Parisi non dovranno sottovalutare gli avversari, invischiati come loro nella zona calda della classifica, perché consapevoli del loro valore e dell’individualità di rilievo di alcuni giocatori.

Riprenderà la propria marcia anche la Zephyr Mulattieri che, sarà chiamata ad una prova di carattere nel difficile match contro il Caronno, quarta forza del girone. La sfida sarà in programma al ’PalaConti’ questo pomeriggio con fischio iniziale alle 18. I ragazzi di Delvecchio, che nonostante qualche influenzato hanno lavorato sodo anche durante la sosta, proveranno a sfruttare al massimo il sostegno del proprio pubblico per strappare qualche punto ad una formazione ostica che in questa prima fase della stagione sta dimostrando di non temere alcun avversario. Nel frattempo i rossoblù salutano l’attaccante classe ’99 Gabriel Peripolli che di comune accordo con la società ha risolto il proprio contratto per iniziare una nuova avventura sportiva al Galatone, compagine pugliese che punta alla Serie A3. Le altre gare della giornata saranno: Volley Parella - Alto Canavese, Grafiche Amadeo - Tomcar, Alba - Mozzate e Malnate - Ormezzano. Riposa: Ciriè.

Ilaria Gallione