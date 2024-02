Npsg fa cinquina di vittorie. Tramontano i sogni di Alba

Npsg Trading

(27-25; 25-14; 21-25; 21-25; 15-9)

NPSG TRADING LOGISTIC: Louza 23, Mandoloni 3, Zoratti 4, Moretti 5, Cormio 19, Materno, Pierro, Bartolini 2, Todaro 16, Conoci 10, Briata libero. All. Parisi, vice Pala.

MERCATÒ ALBA: Menardo 16, Garrone 7, Cavasin 2, Di Miele 6, Danzeri, Gonella 5, Bacca 16, Corino 14, Bergesio, Floris 3, Bortolini libero. All. Dogliero.

Arbitri: Pulcini e Tizzanini

LA SPEZIA – Quinta vittoria consecutiva per la Npsg Trading Logistic che al tie-break si impone 3-2 sul Mercatò Alba. "Abbiamo conquistato i primi due set – racconta il responsabile scouting Senesi – approfittando del fatto che i nostri avversari non sono riusciti a trovare la giusta quadratura. Dal terzo parziale, però, grazie alle bande Bacca e Menardo in evidente crescita, i piemontesi hanno cominciato a giocare meglio, ristabilendo la parità. Abbiamo pagato l’infortunio di Louza, costretto ad uscire temporaneamente, anche se Conoci ha disputato una grande prestazione. Nella quinto set gli ospiti sono calati e abbiamo chiuso il match".

Risultati. Saronno-Malnate 2-3, Mozzate-Ciriè 3-2, Ormezzano-Parella 1-3, Caronno-Grafiche Amodeo 3-0, Alto Canavese-Zephyr 3-0. Classifica: Caronno 32, Alto Canavese e Ciriè 30, Tomcar 29, Parella 21, Npsg Trading Logistic 19, Alba 17, Mozzate e Saronno 12, Ormezzano 11, Zephyr Mulattieri 9, Grafiche Amodeo 2.

Ilaria Gallione