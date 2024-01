Npsg ha l’ostacolo Torino. Zephyr, voglia di riscatto

Ultimo appuntamento del girone di andata del campionato di volley maschile serie B e prima gara di un ciclo che vedrà la Npsg Trading Logistic impegnata tra le mura amiche per ben quattro partite consecutive. A far visita ai biancoblu, questo pomeriggio alle 18 al ’PalaMariotti’, sarà il Volley Parella, formazione torinese che precede gli spezzini in classifica di due punti, occupando il sesto posto. "Il Parella Torino è una una delle squadre che in assoluto meglio lavora nel settore giovanile – spiega il responsabile scoutig Senesi – e che lo scorso anno è stato protagonista di un finale di stagione travolgente. Hanno ringiovanito il sestetto, affidando la regia al giovane Becchio, che ha sostituito l’esperto Carlevaris tornato in A3. L’atmosfera è ovviamente positiva, dopo tre vittorie consecutive che hanno ridato ossigeno, e c’è la consapevolezza di poter proseguire la striscia vincente".

In casa Zephyr Mulattieri Valdimagra si attende il riscatto contro l’Ilario Ormezzano che questa sera alle re 21 la attenderà al palazzetto dello sport di Biella per dare vita ad un importante scontro salvezza. In forse il libero Vignali. Nel frattempo l’Under 15 maschile del Valdimagra, sotto la guida di coach Sisti, ha partecipato ad un’amichevole contro i pari età del Trentino Volley. Al termine dell’incontro atleti, allenatori e dirigenti rossoblù sono stati invitati ad assistere alla partita di Champions League fra Trentino Itas e Rzeszow.

Ilaria Gallione