Npsg obiettivo vittoria. Arriva il ’fanalino’ Parma

Dopo la pausa di fine gennaio il campionato di Serie B maschile riparte con un turno favorevole per la Npsg Trading Logistic, che domani alle 17 sarà impegnata al ’PalaMariotti’ contro il fanalino di coda Parma. Un avversario già sconfitto all’andata e contro il quale gli spezzini cercheranno di fare nuovamente il risultato, per rimanere agganciati alle prime posizioni.

Serie C

In campo maschile ultima giornata d’andata con la Vdm Mulattieri che domani alle 20.30 giocherà a Vado Ligure contro la corazzata Sabazia Ecosavona. Sul fronte femminile il Futura ospiterà la pericolante Virtus Sestri, terz’ultima in classifica: solo 8 punti per le sestresi, colpite anche dalla squalifica per quattro giornate di coach Licata e due turni per il libero Chiossone, dovuti a proteste nel burrascono match con Lavagna. In casa Ceparana da segnalare il proficuo allenamento condiviso a Pontremoli con il Lunigiana di coach Merello (C Toscana): mister Garfagnini ha impiegato tutta la rosa, ricavando buone indicazioni. Appuntamento stasera alle 21 alla palestra di Ceparana.

Serie D

La capolista del campionato femminile RainBow Spezia si presenterà al completo alla gara interna contro il Cus Genova domani alle 19 alla palestra dei Prati di Vezzano. Impegno domenicale anche per la vicecapolista Colombiera al palazzetto di Ameglia domani alle 20 con lo Spazio Sport, ultima forza del girone. In campo stasera alle 21 il Santo Stefano al ’PalaConti’ contro la Serteco School. Sul fronte maschile trasferta per il Colombiera a Rapallo stasera alle 21. Impegni odierni casalinghi, invece, per Futura contro il penultimo Cus Genova oggi alle 18 e per Vdm Spezia Steel contro l’Acli Santa Sabina alle 17.

Ilaria Gallione