Npsg pronta a ripartire: "Salvezza da conquistare"

Dopo la sosta pasquale il campionato di volley serie B maschile riprenderà sabato pomeriggio, con la Npsg Trading Logistic impegnata sul proprio parquet contro la capolista Alto Canavese. La sosta è arrivata dopo la sconfitta rimediata contro il Caronno e sta servendo ai biancazzurri per recuperare le energie. A spiegare meglio la situazione è coach Luigi Parisi.

Quanto si sta rendendo utile questa sosta del campionato?

"Il campionato è stato lungo e faticoso e avevamo proprio bisogno di qualche giorno di stop. Abbiamo fatto un lavoro mirato negli ultimi giorni e stiamo cercando di preparare al meglio la prossima sfida".

Dopo una grande cavalcata con una lunga serie di vittorie consecutive, è arrivata la sconfitta contro Caronno, come la spiega?

"Perdere è stato doloroso, anche se conoscevamo bene la forza dei nostri avversari. Ci eravamo abituati bene e ritornare con i piedi per terra non è stato semplice. In allenamento, però, i ragazzi hanno compreso gli errori".

Nel weekend alla ripresa del campionato, arriverà l’Alto Canavese, come vi approccerete a questa sfida a sei giornate dal termine della stagione?

"Cercheremo di dare il massimo per migliorare ulteriormente la classifica, anche perché non abbiamo ancora raggiunto il nostro obiettivo che è la salvezza. Manca, infatti, ancora la matematica. Dovremo continuare a metabolizzare la sconfitta e tornare a giocare subito come sappiamo, coscienti del fatto che di fronte troveremo una squadra forte che si presenterà al ’PalaMariotti’ con l’intento di centrare il successo per continuare a sperare nella promozione".

Ilaria Gallione