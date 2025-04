Npsg Trading Logistic vince al tie-break contro Beca Modena

Npsg Trading Logistic 3Beca Modena 2(22-25; 25-22; 24-26; 25-23; 20-18)

NPSG TRADING LOGISTIC: Louza 35, Perassolo 13, Moretti 3, Bettucchi 7, Cai 11, Ferraguti 14, Kolev 1, Materno, Zoratti 4, Borrello, libero Briata. All. Parisi L.

BECA MODENA: Montagna, Bellei 2, Mann, Bartoli 22, Menabue 1, Miselli 26, Schiavoni, Jendoubi 1, Morselli 6, Lodi 7, Pramarzoni 13, libero Schiavoni. All. Mantovani.

Arbitri: Guacci e Scialpi

LA SPEZIA – Dopo una battaglia durata oltre due ore e mezzo la Npsg Trading Logistic è riuscita a far suo il match al tie-break contro il Beca Tensped Spezzano Modena. "Un successo più di testa, di cuore e di carattere che altro – commenta coach Parisi – in quanto venivamo da una settimana complicata da problemi fisici, logistici ed altro che ci hanno penalizzato nella preparazione. Loro invece erano al completo, carichi e motivati per allungare sulla zona salvezza. Siamo riusciti con bravura ed intelligenza ad arrivare al quinto set, allungando i fraseggi ed annullando diversi match point". Risultati 26° turno: Pontedera-Jumboffice Fi 3-1, Sassuolo-Cecina 3-0, Arno Pi-Parma 3-1, Cus Ge-Grosseto 2-3, Santa Croce-Camaiore, 2-3, Volley Firenze-Vvf Re 3-1. Riposava: Ama. Classifica: Camaiore 57, Lupi Santa Croce e Sassuolo 56, Grosseto 45, Jumboffice Fi 43, Npsg e Cus Genova 42, Arno Pi 41, Ama 40, Modena 30, Pontedera 29, Cecina 28, Firenze Volley 18, Vvf Reggio Emilia 15 e Parma 4.

Ilaria Gallione