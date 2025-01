Npsg, un match da brividi. Arriva la capolista Firenze

Dopo la lunga pausa natalizia riprenderà il campionato di volley maschile di Serie B con la prima gara del 2025. Avversario di turno della Npsg Trading Logistic (nella foto) sarà la capolista Firenze Jumboffice che domani alle 17 si presenterà al ’PalaMariotti’ con l’intento di mantenere il primato, condiviso con i Lupi Santa Croce. Match sulla carta proibitivo per gli spezzini che proveranno a dare del filo da torcere ai toscani, per continuare a rimanere nelle zone alte della classifica.

Le altre partite: Camaiore-Cecina, Modena-Reggio, San Martino-Arno Pisa, Cus Ge-Firenze, Santa Croce-Parma e Sassuolo-Grosseto. Riposa: Pontedera.

In Serie C maschile la Vdm Mulattieri oggi alle 18 affronterà al ’PalaConti’ il Vbc Volley Savona, penultima in classifica e avversario alla portata dei rossoblù. In palio ci saranno tre punti importanti e un’occasione da non fallire. Gli altri match: Colombo-Ligurmar, Sant’Antonio-Sabazia Ecosavona, Albisola-Sanremo, Colombo Voltri- Finale.

In Serie C femminile la Futura impegnata stasera alle 19 al ’PalaDamonte’ di Cogoleto contro le padrone di casa del Cogovalle, vicecapoliste con 23 punti: la società del ponente ligure è punto di riferimento della zona per il settore giovanile e schiera per buona parte giocatrici Under 18. In casa spezzina soddisfazione per la chiamata al raduno della selezione regionale femminile dell’opposto Linda Villa, classe 2007, e della banda Anita Caruso, classe 2010.

Ilaria Gallione