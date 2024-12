Nulla da fare per la rimaneggiata Npsg. La corazzata Sassuolo passa in tre set

Niente da fare per una rimaneggiata Npsg Trading Logistic contro la corazzata Kerakoll Sassuolo. Le assenze per infortunio di Bettucchi, Louza, Perassolo, Moscarella e Borrello hanno pesato tantissimo sull’andamento di un match in cui gli ospiti hanno sempre avuto in mano il pallino del gioco. La Npsg nl primo e terzo set ha combattuto punto su punto con determinazione, più netta la sconfitta nel secondo set.

Risultati: Camaiore-Pontedera 3-1, Grosseto-Firenze Volley 3-0, Cecina-Ama San Martino 0-3, Volley Modena-Arno Pisa 0-3, VVf Re-Cus Genova 0-3, Jumboffice Firenze-Volley Parma 3-0. Riposa: Lupi Santa Croce Pisa.

Classifica: Ama S. Martino 22, Jumboffice Fi e Sassuolo 20, Lupi Santa Croce e Camaiore 17, Volley Grosseto 16, Npsg Trading Logistic 14, Volley Modena 13, Cus Genova 12, Cecina 11, Arno Pi 10, Vvf Re 7, Pontedera 6, Firenze Volley 4, Volley Parma 0.

Ilaria Gallione