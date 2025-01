Obbligati a vincere. Milano, missione polacca

Una partita per la vetta del girone e per volare direttamente ai quarti della Cev Champions League. L’Allianz Milano è chiamata a una ardua sfida, oggi alle 18, in terra polacca, contro la capolista della Pool C, l’Aluron Cmc Warta Zawiercie guidata dell’ex schiacciatore di Trento Michal Winiarski. Ottenere il successo eviterebbe un ulteriore turno, noto come playoff contro la seconda squadra di un altro girone o con una delle due migliori terze. Il club di coach Piazza, alla prima parteciazione nella massima competizone europea, arriva al match dopo non aver perso nemmeno una partita dall’inizio dell’anno e dopo aver riposato lo scorso weekend. I lombardi si sono infatti accontentati di vedere dal divano di casa le Final Four della Del Monte Coppa Italia (poi vinta da Civitanova che si era imposta ai quarti proprio contro Milano). Non è da meno la formazione polacca, seconda in Pulusliga e reduce dal successo in trasferta contro l’Indykpol AZS Olsztyn per 3-1. "Quella contro Zawiercie – dice Louati, rientrato dopo uno stato influenzale - sarà sicuramente una bella partita. Affrontiamo la capolista del girone, una squadra che gioca una bella pallavolo, pericolosa soprattutto in battuta. Non avremo una rotazione più facile da affrontare con loro, hanno tutti degli ottimi battitori. Dovremo stare attenti e tenere il focus sempre molto alto durante tutta la gara. Credo però che si tratta di qualcosa che stiamo riuscendo a fare un po’ meglio durante questo 2025. Nelle ultime due giornate contro Verona e Piacenza, due squadre molto forti, in particolare. Nonostante questa pausa di dieci giorni senza gare ufficiali dovremo essere capaci di proseguire il nostro percorso di crescita. Sono molto orgoglioso di come stiamo giocando in questo periodo e spero davvero che il momento possa proseguire a lungo". Di solito, in queste prime fasi, Piazza ha fatto turnover, schierando, ad esempio nell’ultimo turno, Barotto al posto di Reggers. In questo caso è probabile che l’allenatore metta in campo il miglior sestetto visto la posta in palio.