OBIETTIVI DELL’ALLIANZ. Il presidente Fusaro sogna in grande:: "Che gioia nel derby. Ora avanti in Europa»

Il 2025 dell’Allianz Milano è iniziato decisamente meglio di come si è chiuso il 2024, ovvero con l’eliminazione ai quarti dalla Del Monte Coppa Italia. Il club meneghino si è imposto 3-0 nel derby contro Monza, regalando soddisfazione e un sorriso al proprio presidente Lucio Fusaro: "Nel mese di gennaio – ricorda il numero uno - ci saranno anche due importanti appuntamenti di SuperLega Credem Banca, contro Verona domenica, poi contro Piacenza all’Allianz Cloud e altrettante partite di Champions a chiudere il girone di questa fase". Fusaro, che come sempre vive il presente, è già da tempo al lavoro con il diesse Fabio Lini per formare la Milano del volley del futuro. Circolano, in giro, diverse voci di mercato, per ora non confermate: si sa solo che qualcosa si sta muovendo. Tornando al presente Fusaro sogna in grande: "Mi piacerebbe un grande finale di stagione ovviamente. Abbiamo debuttato in Champions League e vorrei che le cose andassero bene anche in Europa come lo sono andate in passato in campionato. Siamo capitati in un girone abbastanza difficile, come terza forza dall’Italia. Siamo al secondo posto, quindi al momento in corsa per il passaggio di turno. La Pool si chiude con due partite impegnative". Milano avrà una dopppia trasferta prima in Belgio e poi in Polonia. "In Italia e in Europa l’obiettivo è arrivare più in alto possibile".

Giuliana Lorenzo