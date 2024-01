Oggi alle 18 la Coppa Italia A3. Banca Macerata all’assalto di Palmi

Alle 18 di oggi si accenderanno i riflettori del Fontescodella per la sfida tra Volley Banca Macerata e Palmi, match dei quarti di Coppa Italia di A3. "Ci attende – spiega Italo Vullo, dg della società maceratese – un avversario di valore e in forma smagliante come dimostrano i i sette successi fila. Penso che non potesse esserci peggior cliente". Ma anche Palmi avrà i suoi grattacapi perché finora i maceratesi hanno fatto molto bene come dimostra il primo posto in A3. "Finora – ricorda – abbiamo perso solo una partita, peraltro al tie break, e poi giochiamo in casa, andremo in campo molto fiduciosi". In campionato la Volley Banca Macerata aveva battuto 3-0 Palmi, ma guai a farsi condizionare da quel risultato. "Quel match è un capitolo chiuso, anzi c’è da dimenticarlo. Troveremo un altro avversario rispetto a quella sfida in cui loro non erano al top. Si troveranno di fronte due realtà in forma". Due gli osservati speciali tra i calabresi. "Hanno nell’opposto Stabrawa e nello schiacciatore Corrado due elementi di altra categoria, ai quali dovremo prestare attenzione". È una partita che i locali dovranno interpretare bene. "Ci sarà da battere bene, da limitare quei due e ricevere in modo impeccabile". La vincente passerà al turno successivo di una manifestazione prestigiosa ma che può togliere energie in chiave campionato che dà la possibilità di conquistare l’A2 mentre la Coppa Italia offre l’opportunità di arricchire la bacheca. "La Coppa – spiega Vullo – è uno degli obiettivi stagionali. È una di quelle manifestazioni che fa piacere esserci e in quei momenti non si pensa all’A3". I maceratesi sono in buone condizioni e il palleggiatore Marsili è in una forma migliore rispetto alla partita vinta al tie break a Bari il 30 dicembre.