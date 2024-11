Olimpia, poca concretezza. Missiroli per il rilancio

Quarta soluzione al quinto set, su sette incontri, per l’Olimpia Teodora. Il bilancio è di una sconfitta (interna, contro il Teramo, diretto rivale per la salvezza) e di tre vittorie, due delle quali molto prestigiose nell’esordio di Jesi e nel derby contro Cesena e una, quella di sabato contro la Clementina Castelbellino, che lascia rammarico per la possibilità di conquistare tutti e tre i punti in palio che era sembrata concreta sul 2-0 e 21-19 nel terzo set e che è invece sfumata per disattenzione e poca concretezza in attacco. I due punti consentono all’Olimpia di uscire provvisoriamente dalle ultime quattro posizioni che decretano le retrocessioni, ma è chiaro che la battaglia di classifica sarà serrata.

Le note positive riguardano il rientro di Pirro e l’esordio di Missiroli. La capitana maceratese, ripresasi dal problema al ginocchio, è parsa affidabile nelle due fasi di ricezione e attacco, anche se, a corto di allenamenti, ha mostrato qualche problema di tenuta e, nel finale, è scalata in panchina. Positivo l’innesto di Missiroli, entrata nel terzo set a rilevare Balducci e soddisfatta del suo ritorno a Ravenna: "A Cesena avevo poco spazio così ho preferito rientrare in una squadra dove già conosco bene molte delle compagne. Devo ritrovare un po’ di confidenza con il campo, perché ultimamente ho giocato poco".

Coach Rizzi si trova così con inaspettati problemi di abbondanza: gli infortuni a Gabrielli e Pirro lo avevano costretto a schierare i giovanissimi prodotti del vivaio ravennate Vittoria Balducci e Agnese Benzoni, quest’ultima chiamata a coprire un ruolo non suo, che hanno comunque risposto bene. Ora il veloce recupero di Pirro e l’ingresso di Missiroli allungano le rotazioni in attesa (ma i tempi non saranno brevi) di recuperare l’importante contributo di Gabrielli. Le giallorosse torneranno in campo sabato alle 20.30 a Castel D’Azzano per cercare punti importanti contro unapossibile diretta rivale per la salvezza.

Marco Ortolani