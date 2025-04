Olimpia Teodora in trasferta contro Giorgione: obiettivo salvezza matematica

Impegno domenicale esterno per l’Olimpia Teodora che fa visita alle 17.30 al Giorgione sul campo di Castelfranco in provincia di Treviso. La squadra di Rizzi ha ormai risolto il suo compito stagionale di conquistare la salvezza, manca solo la benedizione della aritmetica. Il campo del Giorgione vedrà una squadra di casa a sua volta abbastanza tranquilla dal punto di vista della classifica, ma che ha già cambiato la guida in panchina. L’attuale tecnico è l’emiliano Parlatini. Tutte disponibili le ragazze della rosa giallorossa compresa la centrale Ada Fabbri che proprio ieri ha compiuto vent’anni e dovrebbe essersi ripresa dal piccolo problema alla caviglia patito 7 giorni fa nel match contro Verona. In caso di indisponibilità è comunque pronta Bendoni. L’incontro di questa domenica precede l’appuntamento del derby che si giocherà sabato prossimo al PalaCosta contro il Forlì, una sfida tradizionalmente caratterizzata da agonismo e rivalità, che potrebbe far tagliare al sodalizio del presidente Poggi l’ambito traguardo della permanenza matematica in B1, forse proprio a danno delle forlivesi.