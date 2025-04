Olimpia Teodora vince 3-1 contro Giorgione e punta al derby con Life 365 Forlì

Con una bella vittoria esterna per 3-1 sul campo di un Giorgione in difficoltà (al terzo cambio di allenatore stagionale) l’Olimpia Teodora ha raggiunto un quinto posto in classifica molto soddisfacente. "Considerando solo le 9 partite del girone di ritorno – osserva lo scoutman Leonardi – saremmo a soli due punti dalla zona playoff". Invece il ritardo complessivo, ormai irrecuperabile, è di 10 punti, a causa delle difficoltà dei primi due mesi, caratterizzati da infortuni importanti. Nella gara di domenica da sottolineare la prova di Sara Gabrielli, che è subentrata a Balducci e ha disputato la miglior prestazione di una stagione in cui è stata a lungo assente o limitata da problemi fisici. Curioso l’andamento dei set, con le ravennati sempre in difficoltà nelle parti iniziali, capaci però di rimontare nei primi due e nel quarto, lasciando invece il terzo alle venete con un parziale pesante (11-25).

L’attenzione si sposta ora sul sentito match di sabato in casa contro il Life 365 Forlì, un derby in cui le ospiti, allenate dall’ex Biagio Marone, si presenteranno in un buon periodo di forma (sono undicesime, ma sarebbero seste considerando il solo girone di ritorno) e cercheranno di conquistare punti per le residue speranze di salvezza. Giallorosse in campo senza nessuna implicazione di classifica. All’andata le ravennati la spuntarono con uno dei tanti 3-2 stagionali.

Marco Ortolani