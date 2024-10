Omag Mt, esame Imola. Bellano: "Avversario duro, massima concentrazione»

Dopo la confortante partenza di domenica scorsa nell’esordio casalingo contro la Cbl Costa Volpino (vittoria per 3-0) la Omag Mt San Giovanni sarà di scena in quel di Imola per la seconda partita del campionato di serie A2. Domani (ore 17) le atlete di coach Bellano sono di scena al PalaRuggi di Imola, avversario di turno sarà la neo promossa Csi Clai che ha confermato in panchina Nello Caliendo, una vecchia conoscenza della pallavolo locale per aver allenato nella stagione 2020 il Riccione Volley nel campionato di serie C. Nella prima giornata di regular season la squadra imolese è riuscita a strappare un set a una delle corazzate di questo girone, l’Akademia Messina del presidente Costantino. Sarà una partita dura che andrà, dunque, affrontata con la massima concentrazione e determinazione. Tutte a disposizione le atlete dei due roster. "Imola stava vincendo anche il primo set domenica scorsa – commenta coach marignanese Massimo Bellano – e dunque le nostre avversarie vanno assolutamente rispettate anche per l’entusiasmo che portano con loro da neopromosse. Noi stiamo bene e veniamo da un’altra settimana di affiatamento. Dobbiamo e vogliamo crescere in tutti i fondamentali, possiamo fare ancora meglio anche in battuta dove domenica scorsa abbiamo fatto alcuni errori".

Tra le titolari per l’Omag-Mt coach Bellano dovrebbe schierare Nicolini opposta a capitan Ortolani, in posto quattro Nardo e Piovesan, al centro Consoli e Parini, libero Valoppi. Per Imola coach Caliendo dovrebbe confermare il sestetto sceso in campo a Messina con Matilde Pinarello al palleggio in diagonale con Sara Stival, in banda Irene Mescoli e Valentina Pomili, al centro l’imolese Beatrice Bacchilega e la confermata Migliorini, libero la riconfermata Alessia Mastrilli. Ancora una volta in trasferta le marignanesi saranno seguite dai tifosi, che organizzano un pullman per accompagnare e sostenere le loro beniamine. Infine il presidente Stefano Manconi ribadisce: "Dopo la vittoria casalinga contro Costa Volpino regna abbastanza euforia all’interno della squadra. Già da martedì le ragazze si sono concentrate sulla trasferta di Imola. Occorre la massima concentrazione".

Luca Pizzagalli