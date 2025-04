Omag Mt San Giovanni celebra la promozione in A1 con i tifosi al Baraka's di Morciano

Grande festa di fine stagione per le giocatrici dell’Omag Mt San Giovanni giovedì sera al Baraka’s di Morciano con i propri tifosi. Tanti applausi e sorrisi per festeggiare la storica promozione in serie A1 e consolidare un rapporto oramai davvero unico tra squadra e pubblico, anche per la partecipazione sempre più numerosa al PalaMarignano e in trasferta (da Lecce a Trento) dei tifosi marignanesi.

Ma è già tempo di guardare al futuro con una serie A1 tutta da programmare sia per il futuro campo di gioco (Rimini, San Marino o Pesaro), ma anche per scegliere il futuro roster che dovrà affrontare un campionato durissimo contro vere corazzate come Conegliano e Milano, solo per citarne alcune. Ed intanto è già partito il toto-giocatrici per capire chi potrà rimanere in una squadra che dovrà lottare con tutte le sue forze per la salvezza.

Tra le conferme molto probabilmente ci sarà la capitana Serena Ortolani, giocatrice esperta che ha vinto praticamente tutto in carriera, nominata miglior giocatrice del campionato di serie A2 appena concluso.