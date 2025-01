Ora è la Consar la squadra da battere

Brescia ha sudato, ma ha vinto 3-1 il match casalingo di domenica contro Siena, ed ha dunque raggiunto la Consar in vetta alla classifica di A2 a quota 39. D’altro canto, il successo dei giallorossi contro Prata, nell’anticipo di sabato al Pala de André, ha definitivamente tolto ogni residuo dubbio sul valore della squadra. Squadra che, ora, deve prendere coscienza di una ambizione diversa dal retorico ‘fare bene’.

La Consar – come ampiante dimostrato dalle 8 vittorie consecutive e dalle 14 complessive – può insomma giocarsi carte alte nella corsa per la promozione, da perseguire attraverso i playoff. Fra i protagonisti del 3-1 su Prata, c’è stato lo schiacciatore Alessio Tallone, autore di 22 punti, col 53% in attacco e il 57% in ricezione: "Il nostro sistema di gioco e il nostro modo di stare in campo, hanno funzionato bene. Alla lunga, questa dinamica ha dato i suoi frutti. Peccato per il 3° set, condotto anche di 5 punti, ma perso sul filo di lana. Ci capita certe volte di subire dei break importanti e di bloccarci su determinate rotazioni. Lo sappiamo, ma sta capitando. Di positivo c’è che capita quando siamo in vantaggio. Ci stiamo comunque lavorando e continueremo a farlo, cercando di tamponare questo nostro problema".

Parlando del 3° set, condotto anche 10-5, lo schiacciatore pesarese è stato realista: "Non potevamo sperare di stare in campo e vincere 3-0 contro un avversario così forte come Prata. Il bello di questa A2 così livellata, è anche questo. Bravi loro a riaprirla e bravi noi a chiuderla 3-1. Nello specifico, siamo calati un po’ fisicamente; loro invece sono stati bravi a giocare punto a punto. Poi, con un paio di break, soprattutto al servizio, e con qualche contrattacco gestito bene, abbiamo fatto la differenza. È stata una gran bella partita, fra due squadre che si sono affrontate in un periodo di forma buono. La vittoria è frutto del nostro lavoro, ma anche della capacità di stare in campo e di adattarci all’avversario. Prata gioca infatti una pallavolo di ottima intensità, con giocatori molto tecnici. È una squadra non troppo fisica, ma molto tecnica, e non è semplice da affrontare. Battuta e ricezione sono stati i fondamentali che hanno fatto la differenza".

Classifica e leadership restano dettagli per tifosi e appassionati: "Noi – ha concluso Tallone – guardiamo poco alla classifica. Il nostro obiettivo è giocare bene a pallavolo. Al momento, il 1° posto non ci interessa più di tanto". Ora però la Consar, diventata fatalmente la squadra da battere per meriti acquisiti sul campo, si prepara ad affrontare la trasferta di domenica prossima Porto Viro, sul campo dei polesani scivolati al 9° posto in classifica a quota 22.